İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı ne kadar?

İstanbul Fırıncılar Odası bu yılki ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. 330 gram sade Ramazan pidesinin 6 liradan, yumurtalı susamlı pidenin ise 7,5 liradan satılacak.

Halk ekmek bayilerinde 3 liradan satılacak

İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinde satılacak ramazan pidesi fiyatları da belli oldu. Halk Ekmek'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız Ramazan'da 330 gramlık pideyi 3 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler" ifadelerine yer verildi.

İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı ne kadar?

İzmir’de 350 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak.

Balıkesir'de kare şeklindeki ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 50 bin adet üretilecek 300 gramlık kare şeklindeki ramazan pidesinin fiyatını 2,5 lira olarak belirledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş AŞ'nin, kare ramazan pidesini 2,5 liradan satacağı duyuruldu.