Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pozantı-Ankara otoyolunda 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde çarpıştı.
Kazada, Nurettin Koçyiğit yaşamını yitirdi, aynı aileden Zekiye, Nuray, Binali ve Ferit Koçyiğit ile diğer araçta bulunan Ayşe, Muhammed ve Mehmet Cengiz Gergin yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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