Güney Amerika ülkesi Peru'da Başbakan Anibal Torres, Cumhurbaşkanı Castillo'ya hitaben yazdığı mektupta, "Sizinle vatanımıza ve onun ihmal edilmiş ve unutulmuş halkına hizmet ettikten sonra görevden ayrılıyorum." ifadelerini kullanarak görevden ayrıldı.

Torres, en çok özlediği şey olan üniversiteye dönmek ve araştırmalarına devam etmek istediğini söyledi.

Hükümetin en zorlu krizlerinden birinin yaşandığı dönemde yeniden kabine değişikliğine yol açan Torres, "kişisel nedenlerle" istifa ettiğini açıkladı.

Ülkenin dördüncü başbakanı olmuştu

Castillo'ya yakınlığıyla bilinen ve şubat ayında hükümetin başına geçen Torres, Castillo'nun Temmuz 2021'de göreve başlamasından bu yana ülkenin dördüncü başbakanı oldu.

Torres, anketlerde Castillo'nun popülaritesinin çok düştüğü ve hükümetin istikrarsızlık yaşadığı bir zamanda görevinden ayrıldı.