Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılanlara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik görevlisi vb.), tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara PCR testi ile tarama yapılması uygulaması kaldırıldı.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce uygulanan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

PCR testi uygulaması kimler için devam edecek?

Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evleri gibi toplu ortamlarda PCR testi uygulaması devam edecek.

Genelgede, "Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek" denildi.