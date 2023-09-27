Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.09.2023 10:10

Müslüman olduktan sonra göz yaşlarını tutamadı

Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Lina Boettcher, tatil için geldiği Bartın'da Müslüman oldu. Havva ismini alan Alman kadın, müslüman olduktan sonra ise sevinç göz yaşı döktü

Müslüman olduktan sonra göz yaşlarını tutamadı

Müslüman olan arkadaşı ile birlikte tatil yaptığı Türkiye ve Bartın'da İslamiyet'e ilgi duyan 25 yaşındaki Alman Lina Boettcher, Müslüman olmaya karar verdi.

Bartın Müftülüğüne başvuruda bulunan Boettcher, düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olarak `Havva' ismini aldı. Müftü Yardımcısı Hulusi Güner, Boettcher'i kutlayarak ihtida belgesi ve İslam'ın şartları hakkında bilgiler verdi. Kelimei şehadet getirirken duygusal anlar yaşayan ve Hava ismini alan genç kadın, müslüman olduktan sonra ise sevinç göz yaşı döktü. İslamiyet ile şereflenmesinde vesile olan arkadaşına sarılarak Müslüman olmanın sevincini yaşayan Havva'nın bir süre daha Türkiye'de kalarak, İslamiyet'i daha iyi öğrenmek istediği belirtildi.

ETİKETLER
Bartın
Sıradaki Haber
Çorum'da festivalde yapılan pilav kara yolundan geçen sürücülere ikram edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
Ortak sınavlarda bu yıla mahsus çoktan seçmeli sorular kullanılacak
10:27
Hindistan'da kayıp 2 öğrencinin ölü bulunması protestolara yol açtı
10:29
Türkiye'den Musul'daki yangına ilişkin taziye mesajı
10:13
İzmirliler TEKNOFEST'e kavuştu
10:27
Karabağ'daki operasyonda 192 Azerbaycan askeri şehit oldu
10:07
Sözleşmeli er başvurularında süre 1 Ekim'de dolacak
Meksika'da 9 yıl önce kaybolan 43 öğrenci için gösteri düzenlendi
Meksika'da 9 yıl önce kaybolan 43 öğrenci için gösteri düzenlendi
FOTO FOKUS
Musul’daki düğünde yangın: En az 100 ölü
Musul’daki düğünde yangın: En az 100 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ