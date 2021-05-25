Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen sergide, “Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Katı’ ve Cilt” alanlarından oluşan eserler sergileniyor.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul’un fethinin 568'inci Yılında ‘Geleneğin Ustaları “Fetih” isimli Geleneksel Türk Sanatları Sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Serginin açılışını Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serda Türkel Oter yaptı. Serginin açılışında Öğr. Gör. Deniz Şahin ve Öğr. Gör. Tevfik Bilen tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Aybige Demirci Şenkal başkanlığında, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Çatalkaya Gök koordinatörlüğünde ve Öğr. Gör. Abdulkerim Turkaya ile Arş. Gör. Aylin Kara Işık’ın katkılarıyla hazırlanan Geleneksel Türk Sanatlarının “Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Katı’ ve Cilt” alanlarından oluşan sergiye saygın sanatkârlardan Bahtiyar Hıra, Duygu Orak İnce, Kadir Sakoğlu, Mehmet Karslı, Memnune Birkan, Müzeyyen Bilgiç ve Nurten Ünver eserleri ile katkı sundu.

29 Mayıs İstanbul’un Fethi kapsamında 50 eserin yer aldığı sergi, 24 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Galerisi'nde ziyarete açık olacak.

