Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 02.06.2025 10:41

Mersin'deki çevre kirliliğine 2,6 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin denetimleri sonucu Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MESKİ) ait 3 atık su arıtma tesisine toplam 2 milyon 674 bin 708 TL ceza uygulandı.

Mersin'deki çevre kirliliğine 2,6 milyon TL ceza

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Müdürlüğü ekipleri, MESKİ’ye ait Karaduvar, Tarsus (Karabucak) ve Mezitli atık su arıtma tesislerinde denetim yaptı.

Alınan numunelerinin analizi sonucunda Karaduvar ile Mezitli arıtma tesislerinin çevre mevzuatında belirtilen standartları sağlamadan atık suları deşarj ettiği tespit edildi.

İki tesisteki ihlalle ilgili MESKİ’ye toplam 1 milyon 337 bin TL ceza uygulandı.

Mersin'deki çevre kirliliğine 2,6 milyon TL ceza

Göksu Nehri'ne arıtılmamış atık su döküldü

Bakanlığın ALO 181 Hattı’na yapılan Göksu Nehri’ndeki kirlilik ihbarıyla ilgili de ekipler, MESKİ tarafından işletilen Silifke Atıksu Terfi İstasyonu’nda inceleme yaptı.

Göksu Nehri’ne doğru uzanan baypas hattı vasıtasıyla atık suların arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi. Söz konusu kirlilikle ilgili MESKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 337 bin TL ceza verildi.

ETİKETLER
Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Denetim Mersin
Sıradaki Haber
Meksika Otis Kasırgası’nın yaralarını TİKA ile sarmaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Rusya heyeti İstanbul'a geldi
11:59
İstanbul'da mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
11:57
Türkiye'de bisiklet yolu ağı 2 bin kilometreye ulaştı
11:44
TPAO, Hazar Denizi'ndeki doğal gaz sahasına ortak olacak
11:45
Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Girişimi Senegal'de kedi evlerine ilham oldu
11:30
Yolcunun valizinden 48 zehirli yılan ile 5 kaplumbağa çıktı
Hindistan'ın tarihi başkenti Yeni Delhi
Hindistan'ın tarihi başkenti Yeni Delhi
FOTO FOKUS
MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video paylaşımı
MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ