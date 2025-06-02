Mersin'deki çevre kirliliğine 2,6 milyon TL ceza

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Müdürlüğü ekipleri, MESKİ’ye ait Karaduvar, Tarsus (Karabucak) ve Mezitli atık su arıtma tesislerinde denetim yaptı.

Alınan numunelerinin analizi sonucunda Karaduvar ile Mezitli arıtma tesislerinin çevre mevzuatında belirtilen standartları sağlamadan atık suları deşarj ettiği tespit edildi.

İki tesisteki ihlalle ilgili MESKİ’ye toplam 1 milyon 337 bin TL ceza uygulandı.

Göksu Nehri'ne arıtılmamış atık su döküldü

Bakanlığın ALO 181 Hattı’na yapılan Göksu Nehri’ndeki kirlilik ihbarıyla ilgili de ekipler, MESKİ tarafından işletilen Silifke Atıksu Terfi İstasyonu’nda inceleme yaptı.

Göksu Nehri’ne doğru uzanan baypas hattı vasıtasıyla atık suların arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi. Söz konusu kirlilikle ilgili MESKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 337 bin TL ceza verildi.