Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Market rafında bulunan yılan doğaya bırakıldı
[Fotograf: AA]
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir marketin rafında fark edilerek, yetkililer tarafından yakalanan yılan doğaya bırakıldı.
Çiftlikköy ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir marketin rafında yılan olduğunu fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine markete gelen Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğal ortamına salıverildi.
Operasyon sırasında itfaiye ekiplerince çekilen görüntülere, içeceklerin bulunduğu raftaki yılanı yakalama çabası yansıdı.
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