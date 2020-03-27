Haber Giriş: Kaynak: AA
Kuvvet komutanlıklarının araç, teçhizat ve donanımları dezenfekte edildi
[Fotoğraf: AA]
Kuvvet komutanlıkları envanterindeki araç, teçhizat ve donanımların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." mesajıyla, askeri araç, teçhizat ve donanımların dezenfektasyon çalışmalarından fotoğraflar yer aldı.
Son Haberler
- 12:52
- 12:48
- 12:44
- 12:40
- 12:35
Sıradaki Haber
Kızılcahamam'da koronavirüs tedbirleri kapmasında banklar söküldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz