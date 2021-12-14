Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kurallara uymayan sürücülere ceza
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman’da polis yaptığı denetim ile engelli araçları için ayrılan alanlara park eden sürücülere ceza kesti.
Gölbaşı Caddesi Sümer meydanına yakın bir alanda engelli araç sürücüleri için ayrılan park alanında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.
Engelli araç uyarısına uymayanlara ceza
Yapılan denetimlerde "Engelli araç park yeri" uyarı levhaları bulunmasına rağmen kurallara uymayan araçlara işlem yapıldı. Herhangi bir engeli bulunmayan sürücülerin park ettiği araçların her birine 288 TL para cezası uygulandı.
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