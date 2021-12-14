Gölbaşı Caddesi Sümer meydanına yakın bir alanda engelli araç sürücüleri için ayrılan park alanında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

Engelli araç uyarısına uymayanlara ceza

Yapılan denetimlerde "Engelli araç park yeri" uyarı levhaları bulunmasına rağmen kurallara uymayan araçlara işlem yapıldı. Herhangi bir engeli bulunmayan sürücülerin park ettiği araçların her birine 288 TL para cezası uygulandı.