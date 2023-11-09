Küba'da bebekler 'Türkiye Yenidoğan Servisi'nde doğacak

2022 yılı Ağustos ayında Küba’yı vuran Ian Kasırgası sonrası ülkenin başkenti Havana ve Batı yakasında bir çok şehirde yaşanan elektrik kesintisi ve yangınlar sonrası Küba’daki hastane ekipmanları büyük zarar görmüş, TİKA Meksika Ofisi tarafından kasırga sonrası bölgeye yapılan ziyarette Küba makamlarıyla Küba – Türkiye sağlık iş birliği programının gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

Bu kapsamda gerçekleştirilen programın ilk aşamasında, yoğun bakım küvözleri, akciğer ventilatörleri, transfer inkübatörleri, monitör ve infüzyon pompalarından oluşan ileri teknoloji medikal ekipmanlar 2023 yılı Kasım ayında Eusebio Hernandez Çocuk Hastanesi'ndeki yenidoğan servisine düzenlenen törenle teslim edildi.

Küba Sağlık Bakanlığı da Küba – Türkiye sağlık iş birliği programının kalıcı bir eseri olarak Cumhuriyetin 100. yılında yenidoğan servisine “Türkiye” adını verdi.

Programın ikinci aşamasında, TİKA tarafından Küba’nın en büyük çocuk hastanesi olan Havana Eusebio Hernandez Çocuk Hastanesi’nde görev yapan 75 uzman doktor ve doktora yönelik Yenidoğan Canlandırma Eğitimi verildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen projede, Türkiye’de alanının öncüsü olan Prof. Dr. Hanifi Soylu, Prof. Dr. İstemi Han Çelik ve Doç. Dr. Murat Konak Kübalı doktorlara 7 gün boyunca guncel yenidoğan canlandırma programı egitimi vermek üzere TİKA tarafından Küba’da görevlendirildi.

Bu eğitim teorik ve pratik olarak iki kısımda uygulandi. Eğitim kapsamında tüm basılı ve elektronik eğitim materyali ile pratikte kullanılan 3 özel yapım simülasyon maket bebek ve son teknolojik cihazlar da TİKA tarafından Küba Sağlık Bakanlığı'na hibe edildi.

Hastanede Küba – Türkiye sağlık işbirliği programı kapsamında düzenlenen törene Küba Sağlık Bakan Yardımcısı Reynol Garcia, T.C. Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel ve TİKA Meksika Ofisi Koordinatörü Fatih Abdi Çetin katılım sağladı. Bakan Yrd. Garcia, konuşmasında Türkiye ve TİKA’ya en zor zamanlarda Küba’nın yanında olduğu için teşekkürlerini ifade etti.