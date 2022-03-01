Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu yarın mı toplanıyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını bildirdi.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."
Etiketler: Koronavirüs Bilim Kurulu
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