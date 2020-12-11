Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı…
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatıldı.
Kısa çalışma ödeneği süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımına ilişkin karara göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) October 26, 2020
Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı. pic.twitter.com/MGpbwGkEKv
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