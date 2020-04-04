Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobil kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kırıkkale'de alınan bilgiye göre, 06 BPM 719 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ferit Onuş (32) ve Mehmet Koçak'a (62) çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 2 yayanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
Caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.
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