Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) 2021 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı, pandemi şartlarına uyularak gerçekleştirildi.

Öğrenci merkezli bir anlayışın hâkim olduğu Üniversitede Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, aday öğrencilerden sınav yerlerini bulamayanlara makam aracını tahsis etti.

Gençlerin sınava zamanında girmelerini sağladı. Rektör Prof. Dr. Ceylan’ın bu tutumu Kırgız basınında ve sosyal medyada haber konusu oldu.

[Fotoğraf: TRT HABER Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, ]

"Adaylarımızın sınav merkezlerimize ulaşmasına yardımcı olduk"

Prof. Dr. Ceylan, sınav sırasında sosyal medyadan, “Aday öğrencilerimiz Manas Ailemize katılarak hayallerine ulaşmak için büyük bir heyecanla sınava girdiler. Sınıflarını bulamayan adaylarımızın sınav merkezlerimize ulaşmasına yardımcı olduk. Manas’ta tüm imkânlarımız sizin faydanıza tahsis edilir Sevgili Gençler. Allah gözlerinizden okunan heyecanı, mutluluğu daim kılsın, çabalarınızı yüksek başarılara dönüştürmenize yardım etsin” paylaşımında bulundu.

[Fotoğraf: TRT HABER Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, aday öğrencilerden sınav yerlerini bulamayanlara makam aracını tahsis etti.]

KTMÜ, pandemi boyunca öğrencilerine her ay 60 GB ücretsiz internet desteği sağlaması ile de gündeme gelmişti.

Öğrenci odaklılığın kurum kültürünün en önemli unsurlarından biri olduğu KTMÜ’de tüm imkânlar, öğrencilerin faydasına sunuluyor.

KTMÜ, kardeş ve dost Türkiye ile Kırgızistan’ın 1995’te ortak kurduğu, Türk Dünyası ülkeleri arasında altın köprü olarak nitelendirilen bir kurum olarak 1997’den beri Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteriyor.

