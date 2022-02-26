Aydın'ın Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Annesiyle birlikte yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.Z, yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin annesi N.Z, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.