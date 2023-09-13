Karaman'da minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Mehmet G. yönetimindeki köy minibüsü, Karaman-Ereğli karayolunun 30. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı.

Yaralı 10 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken araçtaki yolculardan Nadir Baycan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Baycan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazadan yaralanmadan kurtulan minibüsün şoförü Mehmet G, gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Taşkale köyünden aldığı yolcuları Karaman'a getirmek üzere yola çıktığını belirten Mehmet G, lastiğinin patladığını söyledi, "Araç yalpalamaya başladı. Kontrol edemedim. Daha sonra takla attık. Minibüste 13 kişi vardı. Taşkale köyünden yolcuları aldım Karaman merkeze geliyorduk." dedi.

Minibüsün yoldan çekilmesi ile karayolu tekrar ulaşıma açıldı.