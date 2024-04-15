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Güncel
AA 15.04.2024 11:24

Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Karaman'daki bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Kazımkarabekir ilçesi Samandere mevkisinde gece yarısından sonra yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 tarım işçisi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bir tarım işçisi aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde öldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

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