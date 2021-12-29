Ankara istikametinde seyreden kamyon, Sakarya gişeleri mevkisinde, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Araçta sıkışan kamyon şoförü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan 7 yolcu ile kamyon şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı güzergahta, uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayı yara almadan atlatan yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.