Iğdır Merkez Suveren Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Ekipleri tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları hakkında eğitim düzenlendi.

Ayrıca, ekiplere, avda kullanılan malzemeler hakkında da bilgi verildi.