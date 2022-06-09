İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uçmaya çalışırken taksiye çarparak altına giren yavru kargayı, yol kenarına koymaya çalışan kişiye diğer kargalar saldırdı.

Kargaların kendilerine doğru geldiğini gören bazı kişiler korkarak kaçarken, bazıları da başlarını elleriyle kapatarak uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.