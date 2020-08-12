İstanbul'da bisikletli çocuğun üstüne ağaç devrildi
İstanbul Üsküdar'da sokakta bisikletiyle ilerlerken üzerine devrilen ağacın altında kalan çocuk hafif yaralandı, sokakta bulunan bir araçta da hasar oluştu.
Geçtiğimiz pazar günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, bisikletiyle sokakta ilerleyen 14 yaşındaki Uğur Işık, rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kaldı.
Olayı gören çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Ağacın altından çıkan çocuğun vücudunda küçük sıyrıklar oluştu.
Olayda sokakta bulunan bir araçta da hasar meydana geldi.
"Mucize kurtuluş diyebiliriz"
Baba Kadir Işık, "Uğur bisiklete binerken üzerine ağaç düştü. Vatandaşlar hemen yardıma koşmuş. Vücudunda çizikler var sadece. Allahtan ağacın gövdesi gelmemiş" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Tarık Bilge, "Hafif bir rüzgar vardı. Büyük çam ağacı çocuğun üzerine devrildi. Komşular hemen yardıma koştu. Ezilmeler oldu. Ama durumu iyi. Mucize kurtuluş diyebiliriz" diye konuştu.