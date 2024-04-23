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Güncel
AA 23.04.2024 11:40

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gece Lübnan'ın güneyinde birden fazla noktadaki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Saldırıda Hizbullah mensubu Muhammed Halil Atiyye'nin öldüğü aktarılırken, başka detay paylaşılmadı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde birden fazla noktaya hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 284 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker öldü.

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