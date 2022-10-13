Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hudutlarda 14'ü terörist 21 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
10'u FETÖ, 4'ü PKK mensubu olmak üzere toplam 21 kişi yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri devam ediyor.
Bu kapsamda "hudut kartalları" tarafından, Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı.
Yapılan incelemede yakalananlardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK Sınır Güvenliği
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