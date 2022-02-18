Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hem ehliyetsiz hem de çakar lambalı
[Fotoğraf: AA]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yasak olmasına rağmen otomobilde çakar lambası kullanan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 5 bin 500 lira ceza kesildi.
Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Kasım Efendi Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, bir otomobil durduruldu.
Araç sürücüsü Cihan Celal K. isimli gencin kullandığı otomobilde, yasak olmasına rağmen çakar lamba olduğu tespit edildi.
Ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğunu da tespit eden ekipler, sürücüye toplam 5 bin 500 lira cezai işlem uyguladı.
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