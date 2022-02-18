Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Kasım Efendi Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, bir otomobil durduruldu.

Araç sürücüsü Cihan Celal K. isimli gencin kullandığı otomobilde, yasak olmasına rağmen çakar lamba olduğu tespit edildi.

Ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğunu da tespit eden ekipler, sürücüye toplam 5 bin 500 lira cezai işlem uyguladı.