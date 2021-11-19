Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

3 büyük ilde beklenen hava durumu şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir: Az bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Cumartesi günü yağışlar yurdun doğu kesimlerine kayacak, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzey ve kuzey doğusunda kar şeklinde olacak.

Pazar günü ise, yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıklar, İstanbul'da 13-15, Ankara'da 11-12, Sivas'ta 10-13, Konya'da 10-11, İzmir'de 17-19, Erzurum'da 6-8, Antalya'da 21-22, Muğla'da 18-19, Diyarbakır'da 15-16 derece olacak.