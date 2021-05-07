Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yakalanan p'teki hayvanat bahçesine gönderildi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yakalanan 12 maymun yavrusu, Gaziantep'e gönderildi.
Gümrük kapısındaki Türkiye'ye giriş kantarının yanında dün yerde 2 kafes içerisinde görüldükten sonra Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında muhafaza altına alınan maymunlar, veteriner kontrolünden geçirildi.
Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan yavrular, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.
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