Google "çok hızlı" olduğunu iddia ettiği yeni kuantum çipi "Willow"u tanıttı

BBC'deki habere göre, Google, “Willow” adını verdiği yeni kuantum çipinin önemli “atılımlar” içerdiğini ve “kullanışlı, büyük ölçekli bir kuantum bilgisayara giden yolu açtığını” savunuyor.

Google'ın çipi, parçacık fiziği ilkelerini kullanarak oldukça güçlü yeni bir bilgisayar türü oluşturmaya çalışan kuantum hesaplama olarak bilinen alandaki en son gelişme oldu.

Google, Willow'un, şu anda dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının 10 septilyon yıl sürede tamamlayabileceği bir problemi 5 dakikada çözdüğünü iddia ediyor.

Uzmanlar, Willow'un şimdilik büyük ölçüde deneysel bir cihaz olduğunu, yani çok çeşitli gerçek dünya sorunlarını çözebilecek kadar güçlü bir kuantum bilgisayarın hala yıllar ve milyarlarca dolar uzakta olduğunu belirtiyor.

"Willow'un tek bir testteki başarısı abartılmamalı"

Willow'u oluşturan Google'ın kuantum yapay zeka laboratuvarını yöneten Hartmut Neven, yaptığı açıklamada, Willow'un bazı pratik uygulamalarda kullanılacağını belirterek daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Neven, Willow'un performansının “bugüne kadar yapılmış en iyi kuantum işlemci” olduğu anlamına geldiğini öne sürdü.

Ancak İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nde Bilgi İşlem Uzmanı Prof. Dr. Alan Woodward, kuantum bilgisayarların bir dizi görevde mevcut “klasik” bilgisayarlardan daha iyi olacağını ancak onların yerini almayacağını söyledi.

Woodward, Willow'un tek bir testteki başarısının öneminin abartılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Elmalarla armutları karşılaştırmamak için dikkatli olmak gerekir." dedi.

Telefonlardan veya dizüstü bilgisayarlardan temelde farklı bir şekilde çalışan kuantum bilgisayarlar, sorunları geleneksel bilgisayarlardan çok daha hızlı çözmek için kuantum mekaniğinden yararlanıyor.

Kuantum bilgisayarların ileride bu yeteneklerini, yeni ilaçlar oluşturmak gibi karmaşık süreçleri büyük ölçüde hızlandırmak için kullanabileceği umuluyor.

Ayrıca, örneğin hassas verileri korumak için kullanılan bazı şifreleme türlerini kırmak gibi kötü amaçlarla kullanılabileceğine dair korkular da bulunuyor.

Şubat 2024'te Apple, iMessage sohbetlerini koruyan şifrelemenin gelecekteki güçlü kuantum bilgisayarlar tarafından okunmasını engellemek için “kuantum geçirmez” hale getirildiğini duyurmuştu.