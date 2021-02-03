İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapan ve kaçak silahları piyasaya sürenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi'nde M.A'nın evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bomba arama köpeği "Torun"un da katıldığı aramada 3 bin 162 tabanca fişeği, 200 tabanca, 9 şarjör, 3 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 yüzük ele geçirdi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.