Gaziantep'te yaşayan 2 buçuk yaşındaki Metin Ufuk, annesi ve kardeşiyle birlikte ceviz yemek istedi.

Yediği cevizin bir parçası soluk borusuna kaçan Ufuk nefes alamadı.

Anne 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Küçük çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Metin Ufuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.