Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kurayla belli oluyor...

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin

E Grubu; Manchester United, Reul Sociedad, Sheriff

F Grubu: Lazio, Feyennord, Midjlland,

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg

H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor