Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kimler oldu?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kurayla belli oluyor...
A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt
B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca
C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis
D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin
E Grubu; Manchester United, Reul Sociedad, Sheriff
F Grubu: Lazio, Feyennord, Midjlland,
G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg
H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor
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