Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 19:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT'de son durum ne?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya cevap verdi. EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi. EYT'de son durum ne?
EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Takvim işlerken bir taraftan da düzenlemede, yaş şartının yer alıp almayacağı tartışılıyor.
Kadın ve erkekler için farklı yaş sınırları dile getirilse de düzenleme hakkında son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.
Yaş kriteriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılsa da konu henüz netlik kazanmadı.
Çalışma yeni yılın ilk ayında Meclis'e sunulacak.
Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'teki Genel Kurul görüşmelerinde EYT'de yaş konusuna netlik kazandıracağını açıkladı.
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