Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının üzerlerinde yapılan aramalarda bir teneke kutunun içinde 15,38 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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