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Güncel
AA 07.02.2024 15:28

Engelli girişimci İŞKUR desteğiyle kuzu yetiştiriciliği yapıyor

Doğuştan omurilik eğriliği olan Uşaklı girişimci Halil Bozkurt, İŞKUR'un hibe desteğiyle besihane kurarak France ırkı kuzu yetiştiriyor. Kuzu satışlarını sosyal medya üzerinden gerçekleştiren Bozkurt, hayvancılıkla huzur ve mutluluk bulduğunu söylüyor.

Engelli girişimci İŞKUR desteğiyle kuzu yetiştiriciliği yapıyor

İŞKUR desteğiyle hayvancılığa yönelen engelli girişimci Aslen Banaz ilçesi Kızılcasöğüt beldesinden olan 33 yaşındaki Halil Bozkurt, doğuştan omurilik eğriliği nedeniyle yürüme güçlüğü çekmektedir. Kütahya'da bilgisayar tamirciliği yaparken İŞKUR'un engellilere yönelik hibe desteği programına başvurdu ve 45 bin lira hibe alarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak için adım attı. Memleketi Kızılcasöğüt'e dönen Bozkurt, evinin bahçesine küçükbaş hayvan besihanesi kurarak et verimliliği yüksek France ırkı kuzu yetiştirmeye başladı.

Sosyal medya üzerinden kuzu satışı yapılıyor

Bozkurt, besihanesinde kuzu sayısını her geçen yıl artırmaktadır. Kuzu satışlarını sosyal medya üzerinden gerçekleştirmekte ve taleplerin sosyal medya aracılığıyla geldiğini belirtmektedir. 4 aylık kuzuları 14 bin lira civarında satışa sunan Bozkurt, sadece kuzu satışı yapmaktadır.

Hayvancılıkta huzur ve mutluluk buldu

Bozkurt, hayvancılık işini büyük bir çiftliğe dönüştürme düşüncesiyle motivasyonla sürdürmektedir. Engelinin bu işe hiçbir engel olmadığını ifade eden Bozkurt, hayvancılığın kendisine huzur ve mutluluk verdiğini dile getirmektedir. Ayrıca, İŞKUR'un desteğiyle hayvancılığa başlamasının kendisi için büyük bir fırsat olduğunu ve köyüne döndüğüne pişman olmadığını belirtmektedir.

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