Denizli'de 13 yaşındaki çocuğu palayla kovalayan kişi tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D. isimli çocuğu 1 Mayıs'ta sokakta palayla kovalayan 63 yaşındaki E.D'yi gözaltına aldı.

İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, ifadesinde, S.D'yi yeğeniyle görüşmemesi konusunda uyardığını ancak kendisini dinlemediği için sinirlendiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, çocuğun palayla kovalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının çocuğu palayla kovalaması, daha sonra bir markete kaçan S.D'nin peşinden gitmesi yer alıyor.