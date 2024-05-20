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Güncel
AA 20.05.2024 09:57

Çukurca'da meşaleli yürüyüş yapıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi, Bayrak Tepe Seyir Terası'nın açılışı yapıldı.

Çukurca'da meşaleli yürüyüş yapıldı

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar ve sporcular, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Kaymakam Mert Kumcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kapan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çınar Çiftçi'nin de yer aldığı grup, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 10. Yıl Marşı eşliğinde Belediye Meydanı'na geldi.

Kaymakam Kumcu ve katılımcılar, buradan araçlarla seyir terasının bulunduğu noktaya çıkarak, meşalelerle alana yürüdü.

Çukurca'da meşaleli yürüyüş yapıldı

Yürüyüşün ardından sporcular taşıdıkları sancağı Kaymakam Kumcu'ya teslim etti.

Okunan duanın ardından seyir terasının açılışını gerçekleştiren Kumcu, Hakkari Valisi Ali Çelik'in desteğiyle seyir terasını açtıklarını söyledi.

Kumcu, "Burası bir üs bölgesiydi. Bundan 5-6 yıl öncesi buralara çıkmak imkansızdı. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Pençe-Kilit Operasyonu sayesinde biz bugün burada Bayrak Tepe'nin açılışını yapabiliyoruz. Vatana, millete, Çukurca'ya hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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