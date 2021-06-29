HÜDA-PAR İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Dört Yol mevkisinde kırımızı ışıkta duran araç sürücülerine ve yoldan geçen vatandaşlara uyuşturucu kullanımının zararları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe Gençlik Kolları üyesi Selahattin Gözüngül, toplumun tüm kesiminin bu sorunun çözüme odaklanması ve ellerinden gelen gayreti göstermeli gerektiğini söyledi.

Bu sorun ile mücadelede bütüncül bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini kaydeden Gözüngül, şöyle konuştu:

"Bir kere denemek, bağımlılığa açılan kapıdır. Bağımlılığa karşı en iyi korunma yolu, hiç bulaşmamaktır. Kişilerde fizyolojik, psikolojik ve sosyal problemler meydana getiren bağımlılıkların önüne hep birlikte geçebiliriz. Farkındalık oluşturmak ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla aktiviteler gerçekleştiriyoruz."