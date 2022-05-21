Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 13:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 21 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları...
21 Mayıs’ta gram altın 940 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022...
Gram altın fiyatı
Alış 940,60 TL
Satış 940,74 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış 1.506,57 TL
Satış 1.542,00 TL
Yarım altın fiyatı
Alış 3.003,73 TL
Satış 3.084,00 TL
Tam altın fiyatı
Alış 6.214,62 TL
Satış 6.375,48 TL
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