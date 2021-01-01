Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi gerçekleştirildi.

Milli piyango biletine çıkacak yılbaşı ikramiyesi için hayal kuran vatandaşlar, 'büyük ikramiye hangi bilete çıktı?' sorusunun yanıtını arıyor.

Peki, Milli Piyango çekilişi sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye kime çıktı? İşte Milli Piyango sonuçları 2021…

2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Büyük ikramiye kime çıktı?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde, 100 milyon liralık büyük ikramiye, "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı.

10 milyon lira ikramiye ise "3813252" ve "8216776" numaralı biletlere isabet etti.

2021 Milli Piyango Amorti rakamları

Çekilişte amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlendi.