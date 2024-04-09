Bursa'da sahte içki operasyonunda 105 litre sahte alkol ele geçirildi

Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’ne bağlı Münir Paşa Sokak’ta bulunan bir şüphelinin depoda kaçak içki ürettiği ihbarını alan Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.İ.’yi adım adım takip etti.

Savcılık kararıyla düğmeye basan ekipler, depoda 96 adet çeşitli ebat ve markalara ait şişelere doldurulmuş şekilde toplamda 76 litre etil alkol, 32 adet çeşitli ebat ve markalara ait şişelere doldurulmuş şekilde toplamda 29,8 litre el yapımı viski olmak üzere toplamda yaklaşık 105,8 litre sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirdi.

Şüpheliyi de depoda yakalan ekipler ifadesini almak üzere karakola sevk etti.