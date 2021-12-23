Burdur'un ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde yağan yoğun kar sonrası kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, Burdur - Isparta dağ yolunda ise yer yer 10 santimetreye çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Gelincik göleti donmak üzere

Isparta - Burdur il sınırında bulunan Gelincik göleti ise donma noktasına geldi.

Gün batımıyla birlikte göl ve beyaza bürünen ormanlık alanlar, eşsiz manzaralar oluşturdu.