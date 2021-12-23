Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 11:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur'da yüksek kesimler beyaza büründü
[Fotoğraf: İHA]
Burdur'da hafta sonu etkisini artıran kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü. Gün batımıyla eşsiz manzaralar da beraberinde geldi.
Burdur'un ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde yağan yoğun kar sonrası kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, Burdur - Isparta dağ yolunda ise yer yer 10 santimetreye çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Gelincik göleti donmak üzere
Isparta - Burdur il sınırında bulunan Gelincik göleti ise donma noktasına geldi.
Gün batımıyla birlikte göl ve beyaza bürünen ormanlık alanlar, eşsiz manzaralar oluşturdu.
Etiketler: Burdur Buzlanma Isparta Kar Yağışı
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