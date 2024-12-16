Bitcoin 106 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı

Trump yönetiminin kripto paralara, mevcut Biden yönetimine kıyasla daha sıcak baktığı görüşü piyasaları hareketlendirdi.

Seçilmiş Başkan Trump, geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için ABD'nin stratejik petrol rezervine benzer bir ulusal stok oluşturmayı düşündüğünü yineledi.

XM.com'dan Peter McGuire, yaptığı açıklamada, "Bitcoin'in seçimlerden sonra yaşadığı ralli parabolik bir yükselişe dönüştü ve kaçırma korkusu (FOMO) yatırımcıları harekete geçirdi" dedi.

150 bin doların üstüne çıkabilir

McGuire, birçok yatırımcının yıl sonuna kadar Bitcoin'in 120 bin doları aşabileceğini, 2025 yılı ortasına kadar ise 150 bin doların üstüne çıkabileceğini öngördüğünü belirtti.

Öte yandan Trump, yapay zeka ve kripto para politikalarını yönetmesi için Silikon Vadisi girişimcisi David Sacks’i bu alanlarda özel sorumlu olarak atadı.

Sacks, PayPal'ın eski yöneticilerinden ve Trump’ın danışmanı Elon Musk ile yakın bir arkadaş olarak biliniyor.