Ankara Gölbaşı ilçesinde uygulama noktasında rutin kontrollerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüsünden şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi. Otomobildeki A.T, E.K, C.Y, K.A, R.Ş. ve M.B. gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.