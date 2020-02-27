Haber Giriş: Kaynak: AA
Başkentte otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ile 2 bıçak bulundu, 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara Gölbaşı ilçesinde uygulama noktasında rutin kontrollerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüsünden şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi. Otomobildeki A.T, E.K, C.Y, K.A, R.Ş. ve M.B. gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.
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