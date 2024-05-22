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Güncel
AA 22.05.2024 15:49

Başakşehir'de 11 yaşındaki öğrenciye köpek saldırdı

İstanbul Başakşehir'de, okul bahçesinde iki köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Başakşehir'de 11 yaşındaki öğrenciye köpek saldırdı

Başakşehir İBB Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu'nun bahçesinde oynayan 5'nci sınıf öğrencisi Ç.H.Y'nin topu, okul müdürü tarafından beslenildiği iddia edilen iki Kangal köpeğinin bulunduğu yere kaçtı.

Topu almak için alana giren Ç.H.Y, o sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu yaralanan çocuk, veliler ve bir öğretmenin yardımıyla köpeklerden kurtarıldı, Ç.H.Y'nin ailesi ise okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Öte yandan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olayla ilgili müfettiş görevlendirip soruşturma başlattığı öğrenildi.

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