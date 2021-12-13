Kaza, saat 06.30 sıralarında Bartın Kozcağız yolu Terminal mevkiinde meydana geldi. Suriye uyruklu 26 yaşındaki Betül Ali idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Betül Ali’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan 30 yaşındaki E.K., 16 yaşındaki A.Y., 20 yaşındaki F.K. ve 30 yaşındaki H.G. araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Betül Ali’nin cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.