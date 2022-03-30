AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Yılın ikinci yarısında memur ve emeklilerde bir maaş artışı söz konusu olacağını hatırlatan Akbaşoğlu, "Hem enflasyon artı yüzde 6 ilave ve bununla beraber bir refah payını da içine alacak şekilde temmuz ayında memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

Akbaşoğlu, sözleşmeli personelin, EYT'lilerin durumunun da ele alınacağını ifade etti.