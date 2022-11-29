Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari ücrette ilk toplantı günü belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık Perşembe günü TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek. Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2023 asgari ücret zammı...
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı.
Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.
Zam için takvim 1 Aralık'ta netleşecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.
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