Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında 15-21 Şubat'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 397 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Kentte kısıtlamaları ihlal eden toplam 1 milyon 466 bin 332 lira para cezası uygulandı.