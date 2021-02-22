Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kısıtlamaya uymayan bin 397 kişiye işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 397 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını duyurdu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında 15-21 Şubat'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 397 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
Kentte kısıtlamaları ihlal eden toplam 1 milyon 466 bin 332 lira para cezası uygulandı.
Virüsle mücadele kapsamında 15 Şubat - 21 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 1.466.332,00 lira para cezası uygulanmıştır.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 22, 2021
Değerli Ankaralılar daha sağlıklı yarınlar için lütfen kurallara uyalım. pic.twitter.com/ZRoQyPV7CN
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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