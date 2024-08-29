Amasra'ya Rus turist akını sürüyor 2 yılda ilçeye gelen Rus turist sayısı 60 bine ulaştı

Muhteşem doğası ve denizi ile karadeniz'in en gözde turizm yerleri arasında yer alan Bartın'ın Amasra ilçesinde 2022 yılı ağustos ayında başlayan kruvaziyer yolcu taşımacılığı ile 2 yılda toplam 59 bin 278 yolcu geldi.



İlçedeki tarihi ve turistik alanlarını gezen Rus turistler, muhteşem doğasında denize girmenin de keyfini sürüyor. Toplamda 50 kez Amasra Limanı'na gelen Astoria Grande gemisinin bölgeye getirdiği turist sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bugün sabah saatlerinde Amasra Limanı'na yanaşan Astoria Grande gemisi ile 1058 yolcu 453 mürettebat ilçeye gelirken, 2024 yılında düzenlenen 17 seferde toplam gelen sayısı 23 bin 7 kişiye ulaştı. Bu yıl ilçeye 9 sefer daha düzenlemesi planlanan gemi ile ilçeye gelen turist sayısının haftaya gerçekleşecek 51. seferde ise 60 bin kişiyi, 2025 yılı sonlarında gerçekleşecek 80. seferde ise 70 bin kişiyi aşması bekleniyor. Bu yıl Eylül ayında 4, Ekim ayında 3, Kasım ayında ise 2 kez daha ilçeye gelecek olan gemi, Aralık ayında verilecek aranın ardından yeni yılın Ocak ayında yeniden bölgeye sefer yapmaya başlayacak. 2025 yılının Şubat ayında bir aylık daha ara verecek olan gemi, bu yıl ilk kez Mart ayında da yolcu taşımaya devam edecek.



Rus turistlerin ilçeye ilgisinin her yıl daha da arttığına dikkat çeken Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Karadeniz'de gerçekleştirilen kruvaziyer turlarında, astoria grande gemisi ile kentimize gelen Rus misafirler, ilçemizi oldukça sevdiler. Bugün de 1058 yolcu 453 mürettebat ile ilçemizdeler. bu yıl 9 seferimiz olacak. Bir sonraki seferde 60 bin kişi sayısını geçeceğiz. Önümüzdeki yıl planlanan 30 seferle kruvaziyer turizm ile Amasra damgasını vurmaya devam ediyor" dedi.