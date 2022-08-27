Dün akşam evinden tarlasına gitmek için çıkan alzheimer hastası yaşlı adamın evine dönmemesi üzerine köy imamı jandarmaya haber verdi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından aranan yaşlı adamdan güzel haber geldi.

Hayatından endişe edilen yaşlı adam AFAD ile koordineli olarak ilçe jandarma ekipleri ve vatandaşların aramaları sonucu sağ olarak bulundu.