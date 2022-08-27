Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 07:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alzheimer hastasını jandarma buldu
Amasya’nın Göynücek ilçesi Damlaçimen köyünde yaşayan alzheimer hastası Aslan Cansız (66) jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Dün akşam evinden tarlasına gitmek için çıkan alzheimer hastası yaşlı adamın evine dönmemesi üzerine köy imamı jandarmaya haber verdi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından aranan yaşlı adamdan güzel haber geldi.
Hayatından endişe edilen yaşlı adam AFAD ile koordineli olarak ilçe jandarma ekipleri ve vatandaşların aramaları sonucu sağ olarak bulundu.
Etiketler: Amasya
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